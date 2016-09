Jerome Boateng soll sein Comeback in der Startelf der Bayern feiern. © Peter Kneffel

Fußball

Kapitän Philipp Lahm, David Alaba und Mats Hummels haben sich vor dem Bundesliga-Spitzenspiel des FC Bayern gegen Hertha BSC wieder zurückgemeldet. "Sie haben trainiert, sie sind bereit für Mittwoch", sagte Trainer Carlo Ancelotti in München.

München. Bei den zuletzt kranken Lahm und Alaba ließ der Italiener einen Einsatz in der Startelf offen. Hummels wird dagegen erst einmal auf der Bank sitzen, denn an der Seite von Javi Martínez gibt Weltmeister Jérôme Boateng sein Startelf-Comeback.

"Boateng ist in einer guten Verfassung, er hat sehr gut trainiert in den letzten Tagen. Er beginnt", verriet Ancelotti. Der "Fußballer des Jahres" hatte gegen Ingolstadt nach über zwei Monaten Verletzungspause sein kurzes Comeback in der Schlussphase gegeben. Bereit für 90 Minuten sei er aber wohl noch nicht, sagte Boateng.

Ancelotti sieht Arjen Robben, der am 5. März beim 0:0 gegen Dortmund sein letztes Liga-Spiel für Bayern bestritt und sich im ersten Test wieder verletzte, die Chance für ein Comeback am Mittwoch. "Er ist bereit, aber er beginnt auf er Bank", sagte Ancelotti. "In der zweiten Halbzeit kann er spielen. 30 oder 45 Minuten."

