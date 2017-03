Hamburgs Bobby Wood (M) trifft zum 2:1-Endstand gegen Mönchengladbachs Jannik Vestergaard (r) und Tobias Strobl. © Daniel Reinhardt

Fußball

HSV schöpft nach 2:1 gegen Mönchengladbach neue Hoffnung

Borussia Mönchengladbach verliert ohne die Toptorjäger Raffael und Stindl in Hamburg. Die Bundesliga-Aufholjagd ist erstmal gestoppt, doch am Donnerstag zählt es international. Der HSV schafft einen wichtigen Sieg und ist ganz dicht dran an seinen Nord-Rivalen.