Lange Zwangspause droht

Bei einem Zusammenprall im Spiel seines Klubs Manchester City hat sich Ilkay Gündogan das Knie verdreht. Dem Nationalspieler droht erneut eine lange Zwangspause. „Es sieht nicht gut aus“, sagt sein Trainer Pep Guardiola.

Manchester. Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan muss möglicherweise erneut monatelang pausieren. Der 26-Jährige von Manchester City verletzte sich am Mittwochabend im Premier-League-Spiel gegen den FC Watford (2:0) am rechten Knie und musste kurz vor der Pause ausgewechselt werden. Die genaue Diagnose soll am Donnerstag nach einer Untersuchung feststehen.

Guardiola in Sorge

„Es tut mir Leid für Ilkay. Wie es aussieht, werden wie eine lange Zeit ohne ihn auskommen müssen“, sagte City-Trainer Pep Guardiola. „Die Ärzte denken, er hat eine Bänder-Verletzung“, sagte der Ex-Coach des deutschen Rekordmeisters Bayern München: „Es wird noch weitere Untersuchungen geben. Aber es sieht nicht gut aus.“

Gündogan war im Sommer schon verletzt von Borussia Dortmund nach Manchester gewechselt. Nach seinem Comeback wurde der Mittelfeldspieler schnell eine feste Größe im Team von Guardiola.

Im Mai hatte der Mittelfeldspieler bereits eine Knieverletzung erlitten, die ihn die Teilnahme an der EM-Endrunde kostete. Auch die WM-Endrunde 2014 hatte Gündogan wegen einer Verletzung verpasst. In England hat Gündogan bisher 15 Pflichtspiele für Manchester absolviert und dabei fünf Tore erzielt.

