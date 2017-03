Freiburgs Florian Niederlechner schießt den Ball per Strafstoß zur 1:0-Führung. © Stefan Puchner

Fußball

FC Augsburg gerät tiefer in Abstiegskampf

Der heimschwache FC Augsburg gerät in der Fußball-Bundesliga immer tiefer in den Abstiegskampf. Das Team von Trainer Manuel Baum kam am Samstag gegen den starken Aufsteiger SC Freiburg nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus.