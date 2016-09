Fußball

Nach der nächsten Heimniederlage gegen Mainz muss sich der FC Augsburg ganz schnell auf das schon am Mittwoch anstehende Gastspiel in Leverkusen fokussieren - einem Angstgegner! Das brutale Foul an Kohr erhitzte bei den Schwaben noch lange die Gemüter.

Augsburg. Diese Niederlage und die Verletzung von Dominik Kohr muss der FC Augsburg erstmal verarbeiten - und ausgerechnet jetzt geht es zum Angstgegner.

Vor dem Gastspiel bei Bayer Leverkusen am Mittwoch (20.00 Uhr) steht das Team von Trainer Dirk Schuster vor der schwierigen Aufgabe, das Frust-Erlebnis vom 1:3 gegen Mainz zu vergessen und den Ausfall von Mittelfeldakteur Kohr zu kompensieren.

Die böse Grätsche des Mainzers José Rodriguez, die den FCA-Profi ins Krankenhaus beförderte, ließ die Augsburger lange zürnen. "Das ist eine Frechheit", schimpfte Manager Stefan Reuter.

Nach dem unnötigen Foul in der Nachspielzeit entschuldigte sich Übeltäter José Rodriguez später via Internet-Eintrag. "Dass Dominik sich verletzt hat, tut mir unendlich Leid", erklärte der Übeltäter, der auch von Coach Martin Schmidt gerügt wurde: "Das war falscher Ehrgeiz und dumm. Das ist kein Gesicht von Mainz 05".

An der Empörung in Augsburg änderte das aber wenig. "So ein Arschloch!", schrie FCA-Präsident Klaus Hofmann noch in den Katakomben. "Das ist unfassbar", sagte Kapitän Paul Verhaegh. "Mit so einer Aktion gefährdest du die Karriere von einem Spieler". Torwart Marwin Hitz, der auf dem Feld aus seinem Tor gestürmt war, war ebenfalls erbost: "Wenn man das Bein sieht, wenn man das Blut sieht, kann man nicht ruhig bleiben."

"Es sieht nicht gut aus", hatte Trainer Dirk Schuster noch in Erwartung der genauen Diagnose verkündet. Die offene Wunde im Bereich von Schien- und Wadenbein wollte er sich nicht genau ansehen. Vor dem Auswärtsspiel der Englischen Woche gilt es in der Fuggerstadt nun, die Gemüter zu beruhigen und Ersatz für Stammkraft Kohr zu finden.

Die Aufgabe am Mittwoch ist ohnehin schwierig genug. Noch nie hat Augsburg gegen Bayer gewonnen, in fünf Gastspielen im Rheinland gab es vier Niederlagen und ein Remis. Ein wenig Hoffnung macht immerhin, dass die Schwaben wie schon in der Vorsaison in der Fremde stärker sind als daheim. "Wir haben zu Hause den Wurm drin, wir kriegen es nicht gebacken", analysierte Daniel Baier. "Auswärts tun wir uns viel leichter. In Leverkusen wird es auch sehr schwer, aber es geht von vorne los." Auch bei Bayer läuft es nicht rund, nur drei Punkte stehen für das gut besetzte Leverkusener Ensemble in der Bilanz.

Die Fuggerstädter müssen in der Partie gleich zwei Mittelfeldprofis ersetzen, denn auch Flügelspieler Caiuby fällt weiter aus. Nach seiner OP in der Vorwoche war der Brasilianer gegen Mainz von Dong-Won Ji ersetzt worden. Gefahr strahlte dieser aber kaum aus. Womöglich darf gegen den Champions-League-Teilnehmer Leverkusen Neuzugang Jonathan Schmid zum ersten Mal von Beginn an ran. Nach dessen Einwechslung fiel gegen Mainz das zwischenzeitliche 1:1 durch Konstantinos Stafylidis. Davon sprach nach dem Schlusspfiff dann aber freilich keiner mehr.

dpa