Fußball

1899 Hoffenheim bleibt in der Bundesliga ungeschlagen und spielt weiter munter in der Fußball-Beletage mit. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann bezwang den 1. FC Köln im Verfolger-Duell des 13. Spieltages ganz souverän mit 4:0 (2:0.).

Sinsheim. Damit landeten die Kraichgauer den ersten Sieg gegen die Rheinländer seit November 2009 und verbesserten sich in der Tabelle auf Rang vier. Sandro Wagner (8. und 67. Minute) gelang vor 29 740 Zuschauern in der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena seine Treffer Nummer sechs und sieben. Zudem durften sich Olympia-Teilnehmer Jeremy Toljan (39.) und der gebürtige Kölner Mark Uth (89.) als Torschütze feiern lassen.

Hoffenheim revanchierte sich so auch für die einzige Pflichtspielniederlage in dieser Saison, das 1:2 in der zweiten Runde des DFB-Pokals in Köln. Das Team von Chefcoach Peter Stöger zog diesmal den Kürzeren gegen eine TSG, die eiskalt ihre Chancen nutzte.

Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Matthias Lehmann und Marco Höger kam bei den Kölnern Salih Özkan zu seinem Startelf-Debüt. Das 18 Jahre junge Eigengewächs hatte bisher nur fünf Kurzeinsätze und fügte sich nahtlos. Die Hoffenheimer konnten wieder auf den Abwehrchef und Ex-Kölner Kevin Vogts zurückgreifen, es fehlte aber Mittelfeld-Ass Kerem Demirbay.

Gegen die tiefstehenden Gäste tat sich die TSG zunächst schwer, kam aber dennoch zur schnellen Führung: Nach einem Eckball köpfte Abwehrspieler Benjamin Hübner an die Latte, Wagner reagierte am schnellsten und staubte zum 1:0 ab.

In der abwechslungsreichen Anfangsphase hätte Köln dann innerhalb einer Minute den Spielstand drehen können: Anthony Modeste und Marcel Risse kamen frei vor Torhüter Oliver Baumann zum Schuss, verfehlten aber das Torgehäuse. Die Mannschaft um Nationalspieler und Kapitän Jonas Hector verschob schnell und geschickt und schien vom Rückstand unbeeindruckt.

Dabei mussten die Kölner nach nur 24 Minuten bereits Risse, der sich eine Knieverletzung zuzog und zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht wurde, vom Feld nehmen und durch Marcel Hartel ersetzen. Hartel rutschte wenige Minute später an einem Flankenball von Konstantin Rausch vorbei und hätte um ein Haar den Ausgleich erzielt. Erneut etwas überraschend fiel dann das 2:0, als Toljan nach einem Pass des starken Nadiem Amiri und einem Stellungsfehler von Frederik Sörensen FC-Schlussmann Thomas Kessler tunnelte.

Vor diesem Spieltag konnte der FC zusammen mit dem FC Bayern die stärkste Abwehr der Liga aufbieten, diesmal zeigte diese jedoch ungewohnte Risse. Und im Angriff war der Torjäger und frühere Hoffenheimer Modeste (zwölf Treffer) gut aufgehoben bei Vogt und Co.

Die Kölner kamen etwas stürmischer aus der Kabine. Die TSG wollte die Führung aber nicht nur verteidigen: Nagelsmann gab mit der Einwechslung von Mark Uth und Erstliga-Neuling Baris Atik nach einer Stunde ein offensives Signal. Uth schlug dann die Freistoß-Flanke, die Wagner zum 3:0 einköpfte. Damit entschieden die "Nagelsmänner" schon früh die Partie gegen hadernde Kölner, die auch noch das 0:4 gegen Uth hinnehmen mussten.

dpa