Hertha BSC kommt gegen den FC Augsburg nicht über ein 0:0 hinaus. © Karl-Josef Hildenbrand

Fußball

Das nächste 0:0 - Hertha und Augsburg scheuen das Risiko

Hertha BSC kommt in der Fußball-Bundesliga auswärts weiterhin nur langsam voran. Die so stark in die Spielzeit gestarteten Berliner trennten sich 0:0 vom FC Augsburg.