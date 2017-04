Bayer Leverkusen und Bayern München trennten sich 0:0. © Marius Becker

Fußball

Bayern vergeben den Sieg - 0:0 gegen zehn Leverkusener

Nach dem 1:2 gegen Real Madrid in der Königsklasse gelingt dem FC Bayern auch in der Liga kein Sieg. Beim 0:0 in Leverkusen spielen die Münchner lange in Überzahl und vergeben zahlreiche Großchancen.