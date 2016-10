Führte den FC Bayern mit einem Doppelpack zum Sieg in Augsburg: Robert Lewandowski. © Andreas Gebert

Fußball

Robert Lewandowski und Arjen Robben haben den FC Bayern in perfekter Harmonie zum zweiten lockeren Sieg gegen den FC Augsburg geführt. Beim höchsten Auswärtserfolg der Münchner in dieser Bundesligasaison legten sich die Offensivstars die Tore beim 3:1 (2:0) gegenseitig auf.

München. Lewandowski (19./48. Minute) beendete mit einem Doppelpack seine fünf Ligaspiele lange Torflaute. Der Niederländer Robben zeigte sich drei Tage vor dem Champions-League-Spiel bei der PSV Eindhoven nicht nur wegen seines Treffers (21.) in Topform. Auch das 1:3 durch Ja-Cheol Koo (67.) änderte nichts am wie schon im DFB-Pokal mühelosen Sieg des deutschen Meisters vor 30 660 Zuschauern in der ausverkauften FCA-Arena.

Nach acht Änderungen im Pokal wechselte Bayern-Trainer Carlo Ancelotti im zweiten Derby binnen vier Tagen sein Starensemble diesmal auf sieben Positionen durch. Die formidable neue Formation konnte wie die Kollegen beim Heimsieg am Mittwoch den Ball gegen wieder mutlose und überforderte Schwaben nach Belieben laufen lassen.

Nach einem etwas gemächlichen Start entschieden die Münchner mit dem Doppelschlag früh die Partie. Die Gäste schalteten nach einem Augsburger Konter schnell um, Philipp Lahm bediente Robben und der passte zu Lewandowski. Der Pole, der schon beim 3:1 im Februar in Augsburg doppelt getroffen hatte, legte zwei Minuten später dann für Robben auf. Mit seinem Pass auf Lewandowski hatte der Niederländer seinen dritten Saisontreffer zuvor selbst eingeleitet.

Das rasche 2:0 hinterließ beim sehr defensiv ausgerichteten FCA reichlich Wirkung. Die Profis von Trainer Dirk Schuster kamen fast gar nicht mehr an den Ball und kaum einmal in einen Zweikampf. Ein Kopfball von Lewandowski (36.) verfehlte das Tor. Nach einem Zweikampf zwischen ihm und Augsburgs Verteidiger Christoph Janker hätte der Pole gerne einen Elfmeterpfiff gehört. Trotz der enttäuschenden Darbietung hatten die Gastgeber das 1:2 auf dem Fuß. Mustergültig legte Bayerns Routinier Xabi Alonso den Ball für Koo auf. Der Südkoreaner war jedoch so überrascht, dass er Manuel Neuer mit seinem Schuss nicht vor Probleme stellen konnte (45.).

Auch nach dem Seitenwechsel stemmten sich die Augsburger nicht richtig gegen die 75. Bundesliga-Niederlage ihrer Club-Historie. Einen haarsträubenden Fehlpass von Gojko Kacar leitete Robben perfekt auf Lewandowski weiter. Der Torjäger umkurvte Torwart Marwin Hitz und erhöhte sein Torkonto auf sieben Treffer.

Erstmals seit Februar durfte Bayern-Nationalspieler Holger Badstuber wieder in der Bundesliga mitkicken. Der 27-Jährige musste kurz nach seiner Einwechslung das überraschende 1:3 bei einer Münchner Nachlässigkeit mit hinnehmen. Auf der anderen Seite rettete Hitz gegen Robben (62.) und bei zwei Kopfbällen von Mats Hummels (69./72.). Der Weltmeister war für den angeschlagenen Javi Martínez schon früh in die Partie gekommen. Lahm verpasste zudem knapp (81.), wie auch Lewandowski in der Nachspielzeit gegen Hitz.

dpa