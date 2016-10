Valerien Ismaël erlebte ein missglücktes Debüt als Wolfsburger Interimstrainer. © Arne Dedert

Fußball

1:3 in Darmstadt: Wolfsburg blamiert sich bei Ismaël-Debüt

Der VfL Wolfsburg steckt auch nach dem Trainerwechsel in der Krise. Über das erste Tor von Mario Gomez konnte sich in Darmstadt niemand so recht freuen.