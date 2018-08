Barcelona

Zum Jahrestag des Terroranschlags in Barcelona finden am 17. August Gedenkveranstaltungen in der katalanischen Metropole statt. Urlauber müssen mit Behinderungen und teils auch eingeschränktem Zugang zu Orten in der Innenstadt rechnen.

Auch mit Behinderungen durch Demonstrationen und Protestaktionen sei zu rechnen. Reisende sollten diese meiden, den Anweisungen von Sicherheitskräften folgen und sich über lokale Medien informieren. Darauf weist das

Auswärtige Amt hin.

Am 17. August 2017 wurden bei einem Terroranschlag in Barcelona 16 Menschen getötet und Dutzende Menschen verletzt, als ein Lieferwagen in eine Menschenmenge auf der Flaniermeile Las Ramblas fuhr. Die IS-Terrormiliz reklamierte diesen Anschlag für sich.

