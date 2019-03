Wunstorf

Die Volksbank schließt ihre Filialen in Kolenfeld und Bokeloh zum 29. Mai. Das hat Markus Strahler, Vorstand der genossenschaftlichen Volksbank mitgeteilt. Als Gründe führte er die deutlich abnehmende Nutzung der Filialen sowie betriebswirtschaftlich Bedingungen. Der anhaltende Niedrigzins und immer weiter zunehmende Regulatorik beschäftigen die Banken.

Monat für Monat sinke nach Strahlers Angaben die Zahl der Besuche in den Filialen. Immer mehr Menschen nutzen die digitalen Möglichkeiten. Strahler, der zusammen mit Jan Twele, Regionaldirektor für den Bereich Wunstorf, die Veränderungen vorstellte, nannte auch Zahlen. Während im Jahr 2010 in den Geschäftsstellen im gesamten Bereich der Volksbank Nienburg noch deutlich mehr als 500.000 Überweisungen abgegeben wurde, sank die Zahl auf zuletzt gut 250.000. Im selben Zeitraum stieg die Zahl der online veranlassten Überweisungen von etwa 280.000 auf mehr als 500.000. Dieser Trend werde sich fortsetzen, so dass die Bank für das Jahr 2022 mit 600.000 Online-Überweisungen rechnet. Auch die Versorgung mir Bargeld ändere sich, weil in vielen Supermärkten Geld an den Kassen zu bekommen ist.

Ende Mai wird die Filiale der Volksbank in Kolenfeld geschlossen. Quelle: Albert Tugendheim

„Diesem deutlichen Wandel im Kundenverhalten tragen wir Rechnung, indem wir unser Filialnetz umstrukturieren und gleichzeitig in unsere digitalen Zugangswege investieren. Wir sind jedoch davon überzeugt, dass wir uns mit den nötigen Anpassungen im Filialnetz gestärkt den Herausforderungen der Zukunft stellen können“, sagte Strahler. Wer weiter eine Geschäftsstelle aufsuchen möchte, muss sich etwas umstellen. Das gelte zudem auch für die Berater. Das bedeutet für Kunden der Geschäftsstellen Kolenfeld und Bokeloh den Umzug in die Geschäftsstelle Wunstorf, wo sie wieder auf ihre vertrauten Berater treffen können.

Mit der so genannten Digitalen-Service-Filiale VB21.0 will die Volksbank den Kunden ein umfangreiches Leistungsangebot rund um die alltäglichen Bankgeschäfte bieten. „ Wir bieten unseren Kunden hier alle gängigen Kontaktwege über Telefon, SMS, WhatsApp, Chat oder Video-Beratung an“, sagte der Volksbank-Vorstand. Auch künftig werde das Bankgeschäft nicht rein digital ablaufen, prognostizierte Strahler. Beratung werde sich jedoch noch mehr als Zusammenspiel von digitalen Möglichkeiten und persönlichen Kontakten entwickeln.

So sieht das neue Filialnetz im Geschäftsbereich der Volksbank Nienburg aus. Quelle: Volksbank Nienburg

Die noch bestehenden Geschäftsstellen in Wunstorf und Steinhude werden verbessert. Bekanntlich zieht die Hauptstelle in der Kernstadt nach Fertigstellung des Neubaus auf das ehemalige Sölter-Gelände. Wenn das geschafft ist, wird auch im Steinhuder Ortskern ein Neubau erstellt. Im gesamten Bereich der Volksbank Nienburg werden weitere Filialen geschlossen.

Von Albert Tugendheim