Wunstorf

An der Hannoverschen Straße haben Unbekannte in der Nacht zu Sonnabend zwei Autos mit Feuer beschädigt. An einem VW Polo verbrannten so ein Scheinwerfer und ein Außenspiegel. An einem Opel Corsa beschädigten die Täter die Fahrertür. Die Polizei sucht Zeugen, die sich unter Telefon (0 50 31) 9 53 01 15 bei den Ermittlern melden können.

Von Sven Sokoll