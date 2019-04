Steinhude

„Kunst und Weisheit“ präsentiert die Tibetausstellung in der Kunstscheune Steinhude an der Meerstraße seit Mittwoch. Geshe Gendun Yonten vom Tibetanischen Zentrum gibt seit 2006 Einblicke in die Kultur des chinesisch besetzten Landes.

Meditation , Vorträge und Übungen ergänzen Ausstellung

Noch bis Sonnabend, 28. April, können sich Besucher über die Kultur des im Himalaya-Gebirge liegenden Landes informieren. Üblicherweise wird die Ausstellung auch immer durch Vorträge, Meditationen und Übungen begleitet. Veranstaltungsbeginn ist jeweils 19 Uhr. Über tibetische Orakel und Schamanismus spricht Geshe Gendun Yonten am Freitag, 5. April. Einen Tag später stellt Künstlerin Tatjana Kulakovskaja bedürfnisorientieres Malen vor.

Über Klangschalenmeditationen können sich Besucher am Sonntag, 7. und 14. April, und Freitag, 19. April, informieren. Zum Programm gehören außerdem Atemmeditation (11., 18. und 27. April), Klangmeditation (12. April), Meditation: Loslassen - auf dem Weg zur inneren Ruhe (13.und 21. April). Über chronische Entzündungen referiert Mitorganisator Ingfried Hobert am Donnerstag, 25. April. Die Ausstellung endet am Sonntag, 28. April, um 16 Uhr mit einem tibetisch-schamanischen Ritual.

Organisatoren bitten um Spenden für Kinderhilfsprojekt

Der Eintritt zur Ausstellung des Verkehrsvereins Steinhuder Meer und der Steinhuder Meer Tourismus GmbH ist frei. Die Organisatoren bitten aber um Spenden für ein tibetisches Kinderhilfsprojekt des Vereins Ganden Shedrup Ling. Die Kunstscheune hat mittwochs bis freitags, 15 bis 19 Uhr, am Wochenende von 13 bis 19 Uhr und Ostermontag, 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Rita Nandy