Steinhude

Nach einem Feuer am Donnerstag an der Uferstraße geht die Polizei von einer Brandstiftung aus und sucht die bisher unbekannten Täter. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte die neunjährige Tochter den Brand gegen 4 Uhr bemerkt. Sie weckte ihre schlafenden Eltern. Die 38-jährige Mutter entdeckte an der Hausfassade zwei brennende Mülltonnen. Ihr 50-jähriger Mann alarmierte die Retter. Als die Feuerwehr kam, hatte auch die Fassade des Einfamilienhauses begonnen zu brennen. Die Helfer konnten das Feuer aber schnell löschen.

Den Schaden gibt die Polizei mit 25.000 Euro an. Die Hausbewohner waren unverletzt geblieben. Die Brandermittler sind zu dem Schluss gekommen, dass die beiden Tonnen für Papier und Restmüll mit Vorsatz angezündet wurden. Um diese schwere Brandstiftung aufklären zu können, hoffen sie auf Zeugenhinweise unter Telefon (05 11) 1 09 55 55.

Von Sven Sokoll