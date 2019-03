Steinhude/Wunstorf

Gegen eine Hauswand ist ein BMW am Freitagabend in Steinhude geprallt. Der 18-jährige Fahrer aus Wunstorf war mit dem Auto um 21.10 Uhr auf der Straße Im Sandbrinke unterwegs und verlor in einer Kurve die Kontrolle über den Wagen. Bei dem Zusammenstoß entstand an dem BMW ein Schaden von rund 5000 Euro. Wie stark das Gebäude beschädigt ist, muss nach Angaben der Polizei noch ermittelt werden. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei sucht außerdem einen Autofahrer, der mit seinem Wagen am Freitag bereits zwischen 13.30 und 14.15 Uhr an der Langen Straße in Wunstorf in Höhe der Hausnummer 59 den linken Außenspiegel eines geparkten Mercedes Vaneo beschädigt hat. Anschließend fuhr der unbekannte Verursacher weiter. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon (0 50 31) 9 53 01 15 entgegen.

Von Sven Sokoll