Blumenau

Am Freitagabend ist ein Sitzrasenmäher auf einem Grundstück in der Straße am Kalkofen in Brand geraten. Angaben der Polizei Blumenau zufolge hatte ein 71-Jähriger das vertrocknete Gras zwischen den Tannen einer Baumschule gemäht. Beim Reinigen des verstopften Rasenmähers fing der Motor an zu kokeln. Das Feuer breitete sich schnell aus und setzte die Reifen in Brand. Nachdem die eigenen Löschversuche scheiterten, rief der Mann die Feuerwehr. Der Rasenmäher brannte komplett aus, auch benachbarte Tannen wurden durch das Feuer zerstört. Die Polizei geht nach derzeitigen Ermittlungen von einem technischen Defekt aus. nan

Von Rita Nandy