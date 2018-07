Wunstorf

Nach einem Raub am hellichten Vormittag im Juni fahndet die Polizei Wunstorf weiter nach den Tätern. Inzwischen ist auch eine Phantomzeichnung freigegeben, die einen der beiden Räuber zeigt –den zweiten konnte das Opfer nicht gut genug beschreiben. Die Tat hatte sich am Donnerstag, 21. Juni, zwischen 10.30 und 10.45 Uhr auf dem Parkplatz hinter dem ehemaligen Einkaufsmarkt an der Küsterstraße zugetragen. Der Geschädigte, ein Gastwirt aus einer Wunstorfer Ortschaft, hatte eben sein Auto starten wollen, als ein Mann die Beifahrertür öffnete, sich auf den Beifahrersitz setzte, ein Messer hob und Geld forderte.

Noch während der Gastwirt Geld aus seiner vorderen Hosentasche holte, ging die Fahrertür auf, ein zweiter Mann schlug unvermittelt auf das linke Ohr des Opfers. Er griff in dessen hintere Hosentasche, zog das Geld heraus, das lose darin steckte, und riss dem Mann schließlich noch seine Goldkette vom Hals.

Beide Täter flüchteten mit 5000 Euro in bar und der Kette, die 1000 Euro wert sein soll. Sie liefen zu Fuß in Richtung Georgstraße. Beide sind etwa 1,80 Meter groß, einer sehr schmal, der andere etwas breiter, wirkten nicht einheimisch und waren dunkel gekleidet. Der Mann der zuschlug, trug einen Schnauz- und Kinnbart.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wunstorf zu melden, Telefon (05031) 95300.

Von Kathrin Götze