Wunstorf

Mit Karos und Koralle in den Frühling: In der zweiten Etage des Kaufhauses Kolossa in der Südstraße gab es am Mittwoch viele „Ahs“ und „Ohs“ zu hören. Grund dafür waren die drei Modeschauen des Hauses, bei denen Mitarbeiter die neuesten Trends vorstellten. Motto in diesem Frühjahr? „Farbe, Farbe, Farbe“, erklärt Timm Gollub die Trends der Saison. „Es ist ein einziger Farbenrausch, aber mit Neutralfarben wie weiß oder schwarz kombiniert“, erklärt der Hausleiter. Auch pink und und rot miteinander zu kombinieren sei stilistisch wieder ein Thema, aber diese Kombination würden sich nicht viele zutrauen bedauert der Modefachmann. Die Besucherzahlen zeigen das große Interesse an den modischen Trends. Gollub: „Wir sind sehr zufrieden. Alle drei Modeschauen waren sehr gut besucht.“ Aber nicht nur koralle, auch Zitrustöne, tennisgrün und hellblau sind dieses Jahr angesagt. Mit modischen Accessoires, wie einer großen Tasche und verspiegelter Sonnenbrille, ergänzt, lässt es sich stilsicher durch die Fußgängerzone flanieren. Das Schöne an diesem Tag bei Kolossa: Diversität ist ein Thema. Ältere und jüngere Models teilen sich den Laufsteg und jegliche Größen von 36 bis 46 sind zu sehen.

Heike Dumsch zeigt bei Kolossa die Frühlingstrends. Quelle: Marleen Gaida

Von Marleen Gaida