Luthe

Die Polizei hat am Sonntagmorgen gegen 5.20 Uhr einen Einbrecher festgenommen, nachdem er in zwei Kitas eingedrungen war. Nach Angaben der Ermittler war der Täter dank aufmerksamer Polizeibeamter gesehen worden, als aus dem Fenster der Kita Arche Noah am Osterblenze stieg. Er ergriff die Flucht und versteckte sich auf einem Grundstück einige Häuser weiter. Doch die Polizei konnte den 30-Jährigen aus Seelze dort festnehmen. Unterwegs hatte er Diebesgut verloren, weiteres trug er noch bei sich.

Der Festgenommene ist schon vielfach wegen Drogen- und Einbruchtaten aufgefallen und war gerade erst aus dem Gefängnis gekommen. Bei der Polizei räumte er ein, dass er zuvor auch in einer zweiten Kita gewesen war – ohne sich aber erinnern zu können, in welcher. Allerdings stellten die Beamten fest, dass auch bei der DRK-Kita, An der Böhmerke, jemand einen großen Schaden verursacht hatte – offenbar der Seelzer. Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft mussten sie den 30-Jährigen aber wieder freilassen.

Von Sven Sokoll