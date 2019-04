Wunstorf

Die Polizei hat am Freitag ab 19 Uhr insgesamt 15 Gaststätten und Spielhallen im Stadtgebiet kontrolliert. Wie die Ermittler am Montag mitteilten, trafen sie einen Jugendlichen in einer Spielhalle an, was ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach sich zieht. Drei weitere Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz stellten die Polizisten fest. Sechs Betriebe haben gegen vorgegebene Sperrzeiten verstoßen, drei Spielautomaten nahmen die Beamten außer Betrieb.

Von Sven Sokoll