Kolenfeld

Ein 77-jähriger Autofahrer ist am Sonntag auf der L 403 in einer Rechtskurve zwischen Kolenfeld und Haste mit seinem Wagen von der Straße abgekommen. Das Auto prallte gegen 16 Uhr gegen einen Baum, der Fahrer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt, das Auto wurde an der Vorderseite beschädigt.

Alle aktuellen Polizeimeldungen aus Wunstorf lesen Sie hier.

Von Sven Sokoll