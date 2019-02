Hagenburg/Altenhagen

Die Hagenburger Feuerwehr setzt auf Bewährtes. Ortsbrandmeister Christian Röhl und Stellvertreter Stefan Grzenkowski wurden auf der Jahreshauptversammlung einstimmig ihren Ämtern bestätigt. Das Führungsduo macht also, wenn nichts dazwischen kommt, die nächsten sechs Jahre weiter.

Freiwillige Feuerwehr Hagenburger hatte zahlreiche Einsätze

In seinem Jahresbericht ließ Christian Röhl ein erfolgreiches Jahr Feuerwehr-Jahr Revue passieren. 43 Einsätze absolvierten er und seine Kameraden. 14 Brandeinsätze, 13 Einsätze zur technischen Hilfeleistung, zwei Brandsicherheitswachen aber auch 14 Fehlalarme beschäftigten die Wehr. Hervorzuheben seien dabei ein Dachstuhlbrand in Sachsenhagen, eine nachbarschaftliche Löschhilfe in Steinhude sowie eine Einsatzübung zusammen mit der Feuerwehr Sachsenhagen und dem Gefahrgutzug der Stadt Wunstorf, zählte Röhl wichtige Einsätze auf.

Schulungen standen ebenfalls auf dem Programm. Ein Fahren im Gelände des Mammutparks Stadtoldendorf zum Beispiel sollte den Maschinisten ein sicheres Gefühl beim Lenken der Fahrzeuge abseits fester Wege vermitteln. Der stellvertretende Ortsbrandmeister Stefan Grzenkowski ging nochmal auf den Feuerwehrbedarfsplan ein und betonte das einige der geforderten Geräte mittlerweile beschafft oder bestellt wurden.

Geselligkeit wird in Hagenburg großgeschrieben. Die Feuerwehr zeichnet unter anderem auch für den traditionellen Tannenbrand Anfang des Jahres verantwortlich. „Die Veranstaltung ist erfolgreich und erfreut sich großer Beliebtheit. Wir haben sie bereits zum zehnten Mal organisiert“, freute sich der Ortsbrandmeister über die große Resonanz im Ort. Auch beim Scharnhorstmarsch der Reservistenkameradschaft und beim Tanz in den Mai habe die Feuerwehr unterstützt, so Röhl.

Neben den Wahlen zum Ortsbrandmeister und seines Stellvertreters, standen die Wahlen des Kommandos an. So wurde Uwe Niemeyer zum Gruppenführer und Sicherheitsbeauftragten, Stefan Wolf zum Gerätewart und Jugendfeuerwehrwart gewählt. Maren Janik ist Schriftführerin, Kathrin Rose Kassenwartin. Kinderfeuerwehrwartin bleibt Alina Beck. Kai Zerbe wurde vom stellvertretenden Kreisbrandmeister Dirk Hahne für 25-jährige aktive Mitgliedschaft ausgezeichnet, Jenny-Christine Gernand für 40 Jahre in der Feuerwehr. Ernst Nonnast unterstützt die Wehr seit 50 Jahren passiv, Rolf Michael seit 40 Jahren. Hans Jürgen Kiefert und Dieter Lürßen erhielten für 25-jährige passive Unterstützung eine Ehrung. Neben den Ehrungen wurde Kai Zerbe vom Gemeindebrandmeister Ralf Hermann zum Oberlöschmeister befördert.

Von Chritiane Wortmann