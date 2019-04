Wunstorf/Luthe

In der Nacht zu Sonnabend sind Unbekannte in zwei Firmengebäude eingedrungen. Zunächst löste gegen 0.30 Uhr ein Einbruchalarm bei der Kaminhandlung „Das Feuerhaus“ an der Hagenburger Straße aus. Erst als sie das Geschäft öffneten, stellten die Betreiber dann fest, dass die Täter ein Loch in die Rückwand des Gebäudes geschnitten hatten. Was sie aus dem Betrieb mitnahmen, ist derzeit noch unklar.

Die Hauptzugangstür einer Lagerhalle ist dann am Sonnabend zwischen 2 und 3 Uhr auf einem Betriebsgelände an der Albert-Einstein-Straße aufgehebelt worden. Der Sicherheitsdienst entdeckte das anschließend. Auch hier hat die Polizei noch keine genauen Angaben, was zur Beute zählt.

Zeugenhinweise zu beiden Taten nimmt das Kommissariat unter Telefon (05031) 9 53 01 15 entgegen.

Von Sven Sokoll