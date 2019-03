Wunstorf

Von Parkplätzen am Bahnhof sind am Dienstag zwei Autos im Wert von jeweils rund 16.000 Euro gestohlen worden. Ein grauer Ford Mondeo mit hannoverschem Kennzeichen und Fließheck stand an der Bahnhofstraße und verschwand dort zwischen 6.15 und 14.20 Uhr.

Auf der anderen Seite der Bahnstrecke haben die unbekannten Täter einen blauen Mazda 3 gestohlen. Diesen hatte der Fahrer um 8 Uhr an der Adolph-Brosang-Straße geparkt und um 17.20 Uhr nicht mehr gefunden. Auch dieses Auto hatte ein H-Kennzeichen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon (0 50 31) 9 53 01 15 entgegen.

Von Sven Sokoll