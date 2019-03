Wunstorf

Eine Geldbörse ist am Freitagabend auf dem Parkplatz An der Nonnenwiese gestohlen worden. Der 22-jährige Eigentümer hatte sie gegen 20.30 Uhr auf das Dach seines Autos gelegt. Dann ging er weg, ohne sie wieder an sich zu nehmen. Nachdem ihm das aufgefallen war, kehrte er einige Minuten später zurück. Doch ein Dieb hatte das Portemonnaie schon an sich gebracht. Seine Papiere fand das Opfer am Ausgang des Parkplatzes weggeworfen wieder, doch 870 Euro Bargeld waren weg. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (05031) 9530115.

Von Sven Sokoll