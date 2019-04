Wunstorf

Als Heizungsableser hat sich am Mittwoch gegen 13.15 Uhr sowie am Freitag gegen 10.45 Uhr ein Dieb ausgegeben. Er gelangte in der Kernstadt so in Wohnungen an der Küsterstraße und der Langen Straße. Ohne dass die Bewohner es merkten, konnte er dabei Schmuck und andere Wertsachen mit sich nehmen. Die Polizei warnt vor dieser Masche, damit nicht noch weitere Wunstorfer Opfer diese Trickdiebs werden. Zeugenhinweis nimmt das Kommissariat unter Telefon (05031) 9530115 entgegen.

Von Sven Sokoll