Der Partnerschaftsverein Wunstorf-Flers wird 25 Jahre alt. Das will der Vorstand am 9. Februar mit einem Tag der offenen Tür in der Abtei feiern. Vorsitzender Manfred Forreiter, Nathalie Krause und Pressesprecherin Barbara Lehmann freuen sich auf viele Gäste Quelle: Wortmann