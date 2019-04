Wunstorf

Die Vorhersage für das Wochenende verspricht ungemütliches Wetter. Zeit für einen Besuch eines Konzerts, eines Schattentheaters oder einer Ausstellung. Das und mehr ist am Wochenende, 12. bis 14. April, in Wunstorf los.

Ab Freitag: Tibetausstellung in der Kunstscheune

Die Tibetausstellung in der Steinhuder Kunstscheune, Meerstraße 9, widmet sich dem Thema „Kunst und Weisheit“. Sie wird durch Vorträge und Meditationen ergänzt: Am Freitag steht ab 19 Uhr Klangmeditation mit dem Zeremonialinstrument der Lakota, der Motherdrum, auf dem Programm. Mitorganisator der Ausstellung Geshe Yonten lädt für Sonnabend, 19 Uhr, zu einer Meditation „Loslassen – auf dem Weg zur inneren Ruhe“ ein. Am Sonntag, 19 Uhr, hält er einen Vortrag zur Klangschalenmeditation. Die Kunstscheune hat am Freitag, 15 bis 19 Uhr, und am Wochenende von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Sonnabend und Sonntag: Tanz der Sinne in der Abtei

Lust auf Kunst? Der Kunstverein Wunstorf zeigt zu seinem 35. Geburtstag in der Abtei, Wasserzucht 1, Werke von Ralf Mohr. Die Ausstellung „Tanz der Sinne“ endet am Sonntag. Öffnungszeiten: Sonnabend von 15 bis 18 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Sonnabend: TuS Wunstorf wandert am Kanal

Die Frühlingswanderung des TuS Wunstorf führt am Sonnabend entlang des Mittellandkanals von Anderten nach Laatzen. Treffpunkt für die 13 Kilometer-Tour ist um 8.50 Uhr in der Bahnhofshalle Wunstorf. Die Organisatoren raten, Getränke und Marschverpflegung mitzunehmen. Die Wanderung endet mit einer Einkehr. Auch Gäste dürfen teilnehmen.

Sonnabend: Devion Duo spielt Tango- und Salsa

Für sein Geburtstagsprogramm hat sich der Kunstverein Wunstorf etwas besonderes einfallen lassen. Beim Konzert von Devion Duo wird erstmals eine virtuelle Spendenbox zum Einsatz kommen. Violinistin Elisabeth Gebhardt, Nemanja Lukic (Akkordeon) und die Tänzer Viktoria & Reinhard Lutsch wollen mit Tango und Salonmusik für eine besondere Atmosphäre auf der Bühne sorgen. Fotografien der laufenden Kunstausstellung in der Abtei, „Tanz der Sinne“ von Ralf Mohr, werden während des Konzertes in Stadttheater, Südstraße 8, auf eine Leinwand projiziert. Beginn ist um 20 Uhr.

Sonntag: Film zeigt Vögelbeobachtungen

Tierfilmer Hans-Jürgen Zimmermann nimmt die Zuschauer am Sonntag beim Naturparkkino mit auf eine wunderbare Reise in die Welt der Vögel. Zehn Beobachtungsgebiete sind im Naturpark-Infozentrum Steinhude, Am Graben 4 –6, ab 15 Uhr zu sehen. Der Film dauert etwa eineinhalb Stunden.

Sonntag: Schattenkunst im Stadttheater

Das Ensemble von Die Mobilés & Magnetic Music zeigt am Sonntag bei „Moving Shadows“ ein besonderes Spiel mit Licht und Schatten auf der Bühne des Stadttheaters, Südstraße 8. Die Vorstellung auf Einladung von La Sol Events beginnt um 19 Uhr. Tickets zu Preisen ab 36,35 Euro für Erwachsene und ab 18,85 Euro für Kinder gibt es in der HAZ/NP-Geschäftsstelle, Mittelstraße 5.

Wohin bei schlechtem Wetter?

Eine Übersicht über die Museen in der Region Nordwest finden Sie hier.

Und wie wird das Wetter?

Die aktuelle Wettervorhersage finden Sie hier.

Von Rita Nandy