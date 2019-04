Idensen

Mit Kleinkunst auf Plattdeutsch unterhält Brigitte Wehrhahn ihr Publikum. Mit ihrem Stück „Watt denn“ ist sie am Sonnabend, 6. April, ab 15 Uhr zu Gast in der Kaffeestube Idensen, Niengraben 2. Das rund zweistündige Programm sei kurzweilig, lustig und rege auch zum Nachdenken an, verspricht die Kleinkünstlerin. „Auf Plattdeutsch kann man viele Dinge sagen, die man sich auf Hochdeutsch verkneifen würde“, schreibt Wehrhahn. Karten können in der Kaffeestube unter Telefon (0 57 23) 98 13 29 reserviert werden.

Von Rita Nandy