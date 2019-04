Großenheidorn

Ein 21-jähriger Golffahrer kam am Sonntagmorgen in einer leichten Linkskurve auf der Dorfstraße von der Fahrbahn ab. Er beschädigte zunächst einen Jägerzaun, bevor die Fahrt an einer Grundstücksmauer endete. Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrer so stark, dass er ins Neustädter Krankenhaus eingeliefert wurde musste. Die Polizei stellte fest, dass der Hagener offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Die Beamten veranlassten eine Blutprobe und zogen seinen Führerschein ein. Der entstandene Schaden beträgt etwa 6000 Euro.

Von Rita Nandy