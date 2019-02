Nachrichten Wunstorf - Avacon stellt tagsüber den Strom ab Avacon stellt am Donnerstag, 14. Februar, von voraussichtlich 8 bis 15 Uhr den Strom ab. Betroffen sind die Haushalte an der Spitzweg- und der Ludwig-Richter-Straße.

In Haushalten an der Spitzweg- und der Ludwig-Richter-Straße kommt am Donnerstag tagsüber kein Strom aus der Steckdose. Quelle: Frankziska Gabbert/dpa-tmn