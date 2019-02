Luthe

Ein Lastwagen-Fahrer verbrachte die Nacht auf Sonnabend statt im Ruheraum seiner Firma in Polizeigewahrsam. Der stark alkoholisierte Mann traf in der Spedition an der Adolf-Oesterheld-Straße auf einen 45-jährigen Mitarbeiter, der dort ebenfalls übernachten wollte. Der 44-Jährige begann zu randalieren und schlug eine Fensterscheibe ein. Die alarmierte Polizei stellte bei dem Mann einen Alkoholgehalt von 2,48 Promille fest. Die Beamten nahmen ihn aufgrund seines aggressiven Verhaltens mit auf die Wache.

Von Rita Nandy