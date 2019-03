Wunstorf

Wiederholt musste die Polizei am Wochenende in einer Wohnung an der Wilhelm-Busch-Straße eingreifen, wo ein 54-Jähriger seine sechs Jahre jüngere Ehefrau, wie sich herausstellte, offenbar regelmäßig schlägt. Zunächst waren die Beamten in der Nacht zu Sonnabend kurz nach Mitternacht alarmiert worden, als der Mann das Opfer wieder verletzt hatte. Die Beamten erfuhren, dass das häufiger passiert, wenn der Täter Alkohol getrunken hat. Sie leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

In der Nacht darauf wurden die Polizisten aber erneut gerufen, weil der 54-Jähriger wieder Gewalt angewandt hatte. Daraufhin haben sie ihm für die Dauer von acht Tagen verboten, die Wohnung zu betreten.

Von Sven Sokoll