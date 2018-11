Wunstorf

Glühwein, Zuckerwatte, Crêpes, Karussells, gebrannte Mandeln und der Weihnachtsmann: Überall in Wunstorf öffnen wieder die Weihnachtsmärkte. Wo Sie sich während der Adventszeit in Weihnachtsstimmung bringen können, zeigen wir Ihnen hier auf einen Blick.

Wunstorf: Weihnachtsmarkt an der Stadtkirche

Donnerstag, 29. November 2018, bis Sonnabend, 29. Dezember 2018. Montags, dienstags, mittwochs, donnerstags und sonnabends von 11 bis 20 Uhr, freitags von 10 bis 20 Uhr und sonntags von 12 bis 20 Uhr.

Der Weihnachtsmarkt in Wunstorf findet auch in diesem Jahr rund um die Stadtkirche statt. Markthändler und Gastronomen bauen hier ihre weihnachtlich geschmückten Stände auf. Neben weihnachtlichen Waren und Geschenkartikeln sind besonders die weihnachtstypischen kulinarischen Spezialitäten gefragt. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm rundet den Weihnachtsmarkt in Wunstorf ab.

Steinhude: Weihnachtsmarkt im Fischer- und Webermuseum

Sonnabend, 15. Dezember 2018, von 13 bis 17 Uhr. Sonntag, 16. Dezember 2018, von 11 bis 17 Uhr.

Tradition, Nostalgie, aber auch moderne Umsetzungen werden auf zwei Etagen in dem historischen Fachwerkhaus, Neuer Winkel 8, von 1850 präsentiert: Es wird viele Unikate geben, einige nach historischer Vorlage gearbeitet, andere modern interpretiert, aber alles in Handarbeit individuell gefertigt.

Steinhude: Weihnachtsmarkt im Scheunenviertel

Sonnabend, 15. Dezember 2018, von 11 bis 21 Uhr. Sonntag, 16. Dezember 2018, von 11 bis 18 Uhr.

Im Scheunenviertel in Steinheude erwarten die Besucher einige Buden und Stände, die Weihnachtsstimmung versprechen. Glühwein, Kunsthandwerk und liebevoll dekorierte Stände gehören wie die weihnachtliche Musik dazu.

Großenheidorn: Weihnachtsmarkt im Pfarrgarten der St.-Thomas-Kirche

Sonnabend, 8. Dezember 2018, ab 14 Uhr. Sonntag, 9. Dezember 2018, ab 11 Uhr.

Handgewebtes aus der Großenheidorner Webstube und anderes Kunsthandwerk präsentiert dieser Weihnachtsmarkt gekonnt. Die Kindereisenbahn dreht ihre Runden, und ein Weihnachtsmann hat seinen Besuch angekündigt. Für das leibliche Wohl wird mit adventlichen Leckereien gesorgt. Am Sonntag beginnt der Weihnachtsmarkt um 11 Uhr mit einem Familiengottesdienst.

Luthe: Weihnachtsmarkt rund um die Kirche

Sonnabend, 8. Dezember 2018, von 14 bis 22 Uhr.

Neben Hobbykunsthandwerkern, die ihre Artikel anbieten, werden sich auch verschiedene Vereine und Einrichtungen präsentieren, wie Schützenverein, Freiwillige Feuer und Heimatverein. Sämtliche Erlöse fließen in die Jugendarbeit der teilnehmenden Vereine.

(Hinweis: Es liegen noch nicht alle Termine vor. Diese Liste wird fortlaufend ergänzt.)

