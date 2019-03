Wunstorf

Das Angebot an Veranstaltungen für dieses Wochenende ist groß. Wunstorfer Wirtschaftswochenende, Frühjahrsmarkt der Werbegemeinschaft, Konzerte und Flohmärkte stehen zur Auswahl. Das und noch viel mehr ist am Wochenende, 29. bis 31. März, in Wunstorf los.

Freitag: Nachtflohmarkt

Der Frühjahrsmarkt der Werbegemeinschaft lockt mit Flohmarkt, Foodtrucks und Verkaufsoffenem Sonntag in die Fußgängezone. Quelle: Rita Nandy

Kaum sind die Stände des Wochenmarkts abgebaut, stellen Flohmarkthändler in der Fußgängerzone ihre Tische auf. Beim Nachtflohmarkt kann offiziell von 17 bis 22 Uhr gefeilscht werden. Die besten Schnäppchen lassen sich beim Auftakt des Frühjahrsmarkts der Werbegemeinschaft Wunstorf meistens schon früher machen.

Wochenende: Wunstorfer Wirtschaftswochenende

Beim Wunstorfer Wirtschaftswochenende präsentieren sich am Sonnabend und Sonntag auf dem Schützenplatz, In den Ellern, lokale Gewerbetreibende, Vereine und Hilfsorganisationen. Ein Extrabereich ist dem Thema Gesundheit gewidmet. Auf der Showbühne erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm. Das WuWiWo ist jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Wochenende: Frühjahrsmarkt mit Streetfood und Verkaufsoffenem Sonntag

Foodtrucks rollen zum Frühjahrsmarkt der Werbegemeinschaft Wunstorf in die Fußgängerzone. Los geht es am Sonnabend, 11 Uhr. Teilnehmende Geschäfte haben bis 16 Uhr geöffnet. Nach einer Stärkung an den Foodtrucks, die ab 11 Uhr Speisen und Getränke anbieten, laden Händler beim verkaufsoffenen Sonntag, 13 bis 18 Uhr, zum entspannten Einkaufsbummel ein.

Sonnabend: Kindersachenflohmarkt

Beim Flohmarkt „Rund ums Kind“ können Eltern am Sonnabend, von 14 bis 16 Uhr, gut erhaltene Kleidung, Bücher und Spielzeug kaufen. Schwangere dürfen bereits ab 13.30 Uhr in der Pausenhalle der Grundschule Bokeloh, Am Eichkamp 8, stöbern.

Sonnabend: Kammerkonzert des Bläserkreises

Die Kammermusikgruppe des Bläserkreises Wunstorf hat sich für ihr Konzert am Sonnabend in der Kirche des Klinikums, Südstraße 25, Verstärkung geholt. Unter der Leitung von Dietmar Lex spielen Bläserkreis und der Musikkreis Laatzen ab 19.30 Uhr.

Sonnabend: Saint City Orchestra spielt Irish Folk

Das Saint City Orchestra verwandelt Küsters Hof in ein Irish Pub. Quelle: Markus Holzer A-6830 Rankweil

Das Saint City Orchestra verwandelt mit seiner Rockmusik Küsters Hof, Hindenburgstraße 29b, in ein Irish Pub. Die Ostschweizer stehen ab 20 Uhr auf der Bühne.

Sonntag; Flohmarkt für Kindersachen

Die Gemeindehäuser der Kirchengemeinde Großenheidorn, Klosterstraße 22, öffnen ihre Pforten für Schnäppchenjäger am Sonntag um 14.30 Uhr. Besucher können bis 16.30 Uhr um Kindersachen feilschen.

Sonntag: Konzert des Musikvereins Dedensen

Ein Frühjahrskonzert gibt das Blasorchester des Musikvereins Dedensen am Sonntag im Stadttheater, Südstraße 8. Es beginnt um 16 Uhr.

Sonntag: Stadtkonzert mit Autoharp-Musiker

Alexandre Zindel spielt die Autoharp und singt dazu. Quelle: Alexandre Zindel

Für sein Stadtkonzert am Sonntag verspricht der Kulturring Wunstorf ein ganz besonderes Klangerlebnis. Sänger Alexandre Zindel bringt ab 17 Uhr seine Autoharp, ein Saiteninstrument, in der Kirche des Klinikums, Südstraße 25, zum Klingen.

Und außerdem ....

... wird in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag die Uhr um eine Stunde vorgestellt. Dann sind wir wieder in der Sommerzeit angekommen.

Von Rita Nandy