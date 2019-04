Wunstorf

Die Tibetausstellung ist eröffnet, Vivian Touch gibt ein Abschiedskonzert und Brigitte Wehrhahn bietet Kleinkunst auf Plattdeutsch. Das und mehr ist am Wochenende, 5. bis 7. April, in Wunstorf los.

Freitag: Eröffnung des neuen Dorfplatzes

Der Dorfplatz vor der Mehrzweckhalle an der Sportplatzstraße ist neu gestaltet worden. Dies wird am Freitag, ab 13 Uhr gefeiert.

Freitag: School’s out Party

Den Start in die Osterferien können Kinder und Jugendliche im Alter von elf bis 15 Jahren auf dem Gelände des Bau-Hofs an der Maxstraße feiern. Die School’s out Party steht unter dem Motto „ Karibik“. Passend dazu gibt es ab 19 Uhr alkoholfreie Cocktails, Musik und Strandatmosphäre. Der Eintritt kostet 2 Euro.

Sonnabend: Kleinkunst auf Plattdeutsch

Einen Angriff auf die Lachmuskeln startet Brigitte Wehrhahn am Sonnabend mit ihrem Programm „Wat denn“. Der plattdeutsche Kleinkunstnachmittag in der Kaffeestube Idensen, Niengraben 2, beginnt um 15 Uhr.

Sonnabend: Vivian Touch gibt Abschiedskonzert

Die Wunstorfer Cover-Band Vivian Touch gibt am Sonnabend, 6. April, in Küsters Hof, Hindenburgstraße 29b, ihr vorerst letztes Konzert. Die Bandmitglieder wollen sich auf die Produktion eines eigenen Albums konzentrieren. Los geht es um 20 Uhr. Karten kosten ab 9 Euro.

Sonnabend: VHS-Theatergruppe spielt im Stadttheater

Ein letztes Mal führt die VHS-Theatergruppe ihr Stück „Lord Arthurs Saviles Verbrechen“ auf. Zum Abschluss stehen die Laienschauspieler am Sonnabend auf der Bühne des Stadttheaters, Südstraße 8. Beginn ist um 20 Uhr.

Wochenende: Tibetausstellung in der Kunstscheune

Die Tibetausstellung in der Steinhuder Kunstscheune, Meerstraße, widmet sich dem Thema „Kunst und Weisheit“.Sie wird durch Vorträge und Meditationen ergänzt: Über tibetische Orakel und Schamanismus spricht Geshe Gendun Yonten am Freitag, 5. April, 19 Uhr. Einen Tag später stellt Künstlerin Tatjana Kulakovskaja bedürfnisorientieres Malen ab 19 Uhr vor. Über Klangschalenmeditationen können sich Besucher am Sonntag ab 19 Uhr informieren. Die Kunstscheune hat am Freitag, 15 bis 19 Uhr, und am Wochenende von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Wochenende: Ju-52-Halle wieder geöffnet

Die Winterpause der Ju-52-Halle ist beendet. Auf die Besucher warten allerlei Neuigkeiten in der Halle und im Außengelände. Die Ausstellung ist am Wochenende von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Eintrittskarte für Erwachsene kostet 4 Euro, Jugendliche zahlen 2 Euro, Kinder einen Euro.

Sonntag: Mühle ist zu erkunden

Nach einer Winterpause ist auch die Steinhuder Windmühle Paula am Sonntag, 7. April, erstmals wieder von 14 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet.

Von Rita Nandy