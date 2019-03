Wunstorf

Die Wetteraussichten sind vielversprechend. Am Sonnabend sticht der erste Ausflugsdampfer in See, und die Dorfmanufaktur stimmt auf den Frühling ein. Ein Heinz-Rühmann-Abend lockt ins Stadttheater. Das ist am Wochenende, 23. und 24. März, in Wunstorf los.

Wochenende: Frühlingsausstellung in der Dorfmanufaktur

Die Dorfmanufaktur, Brinkstraße, in Idensen ist für Freunde hochwertiger Handwerkskunst längst kein Geheimtipp mehr. 37 Aussteller präsentieren bei der Frühlingsausstellung ihre Werke am Sonnabend und Sonntag jeweils von 11 bis 17 Uhr.

Sonnabend: Saisonstart in Steinhude

Der erste Ausflugsdampfer dreht am Sonnabend seine erste Runde auf dem Steinhuder Meer. Die „ Steinhude“ sticht um 13 Uhr ab den Strandterrassen in See. Die Fahrt kostet für Erwachsene 12 Euro, Kinder zahlen 6 Euro.

Sonnabend: Heinz-Rühmann-Abend

Heinz Rühmann spielte sich in die Herzen der Zuschauer. Am Sonnabend, 23. März, schlüpft Michael Jost Westphal auf Einladung des Kulturrings Wunstorf in die Rolle der Leinwandikone. Fans des Entertainers sollten sich den Heinz-Rühmann-Abend im Stadttheater nicht entgehen lassen. Los geht es um 20 Uhr.

Sonntag. Tanz der Sinne

Der Kunstverein Wunstorf feiert seinen 35. Geburtstag. Die Ausstellung „Tanz der Sinne“ zeigt in der Abtei Fotografien von Ralf Mohr. Die Vernissage beginnt um 11.15 Uhr. Die Einführung spricht Klaus Tiedge, Kurator Horizonte Zingst.

Von Rita Nandy