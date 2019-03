Wunstorf

Heinz Rühmann hat die Herzen der stolzesten Frauen gebrochen und erheiterte das Publikum mit „Pfeiffer mit drei F“. Er spielte den Muster-Gatten und den Hauptmann von Köpenick. Michael Jost Westphal von der Komödie am Altstadtmarkt Braunschweig schlüpft am Sonnabend, 23. März, in die Rolle des Charakterdarstellers und Komikers. Mit seinem Heinz-Rühmann-Programm „Jawoll, meine Herrn!“ steht er auf Einladung des Kulturrings ab 20 Uhr auf der Bühne des Stadttheaters Wunstorf, Südstraße 8. Pianist Uli Schmid begleitet ihn am Klavier.

Westphal startete seine Karriere am Theater der Jugend in Hannover. Zuletzt war er in Shakespeares „Der Sturm“ in den Herrenhäuser Gärten zu sehen. Als Sänger und Komponist gehört er zu den Gründungsmitgliedern der hannoverschen Band „Los Tumpolos“. Konzerte führten ihn die die Schweiz, nach England bis nach Jamaika. Seit 1991 ist der Schauspieler und Musiker auch als Sprecher für Rundfunk und Fernsehen tätig.

Heike Leitner vom Vorstand des Kulturring Wunstorf verspricht einen Abend voller Ernst und Komik, zum Lachen und Weinen sowie zum Schwelgen in Erinnerungen. Karten sind im Büro des Kulturrings, Wasserzucht 1, erhältlich oder können im Internet über Proticket erworben werden. Sie kosten zwischen 18 und 24 Euro, zuzüglich Gebühren.

Von Rita Nandy