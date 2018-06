An zwölf Konzertterminen unterhält das Trio La Mer sein Publikum auf der Insel Wilhelmstein im Steinhuder Meer beginnend am Freitag, 29. Juni. Christoph Knop, Agnes Hapsari und Barbara Ellen Erichsen haben schon sechs erfolgreiche Saisons bestritten, und auch für die beginnende Reihe sind viele Karten schon verkauft.

Im Wechsel treten die Sänger und Musiker mit den Programmen „Vom Hafen und der See“ und „Auf Landgang“ auf, in denen sie eine Mischung von Folk und Pop bis Ragtime präsentieren. Wer die Lieder hören will kann, fährt mit der Personenschifffahrt um 18 Uhr von den Steinhuder Strandterrassen los. Auf der Insel beginnen die Konzerte dann nach einem Begrüßungscocktail immer um 20 Uhr, die Rückfahrt erfolgt um 22.30 Uhr.

Reguläre Karten zum Preis von 35 Euro sind nur noch erhältlich für die Konzerte „Auf Landgang“ jeweils mittwochs am 1. und 8. August, und zwar unter anderem in der HAZ-NP-Geschäftsstelle in Wunstorf, Mittelstraße 5. Bei schönem Wetter stehen unter freiem Himmel zusätzliche Plätze zur Verfügung, dafür können sich Interessierte ausschließlich unter www.la-mer-musik.de Karten reservieren. Wer auf eigenem Kiel anreisen will, kann für 25 Euro ebenfalls dort ordern.

Bei schlechtem Wetter spielt das Trio im geschützten Clubhaus. Warme Kleidung wird aber auf jeden Fall empfohlen. Auch in der Inselgastronomie können die Besucher vor dem Konzert noch einkehren.

Von Sven Sokoll