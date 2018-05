Nachrichten Wunstorf - Kolenfelds Gastronomie verjüngt sich In Wunstorfs Gastronomie-Landschaft tut sich etwas. In der Kolenfelder Traditionsgaststätte Kuckuck steht ein Wechsel an. Besitzerin Hanne Kuckuck hört auf. Ab August kocht dort der neue Pächter.

Bei Kuckucks in Kolenfeld stehen Veränderungen an: Hanne Kuckuck (rechts) tritt kürzer. Ein neues Pächter ist gefunden, ab August schwingt Jan Kamenz in der Küche an der Bültenstraße den Kochlöffel. Links steht Tochter Heike Kuckuck. Quelle: privat