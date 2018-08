Nachrichten Wunstorf - Studenten sammeln für humanitäres Projekt Sie helfen Menschen in Not und benötigen dafür Spenden. Mit dem Projekt No Border – No Problem engagieren sich Studenten aus Hildesheim für Flüchtlinge. Auch Henrik Hinze aus Luthe macht mit.

No Border No Problem: Ein Projekt von Studenten in Hildesheim soll helfen, die Not von Flüchtlingen, hier im italienischen Ventimiglia, zu lindern. Auch der Wunstorfer Henrik Hinze macht mit und bittet um Hilfe in Form von Spenden. Quelle: privat