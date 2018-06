Der Soziale Kleiderladen neben Marktkauf an der Hagenburger Straße ist ab Freitag, 29. Juni, geschlossen. Der Diakonieverband Hannover-Land als Betreiber beginnt dann mit dem Umzug und will die Einrichtung am 2. August an neuer Stelle in der Mittelstraße 9a eröffnen.

Die Betreiber hatten im vergangenen Jahr eine Kündigung erhalten, weil die Ladenzeile neben dem Supermarkt abgerissen und erneuert werden soll. Nach längerer Suche hatte der Verband dann die neue Immobilie gefunden, die früher zum Kaufhaus Kastendieck gehörte. „Am Wochenende werden die Johanniter schon mal beim Umzug helfen“, sagte Kirchenkreis-Sozialarbeiter Reiner Roth.

Der Sozialer Kleiderladen zieht in dieses Geschäft an der Mittelstraße Quelle: Sven Sokoll

In den nächsten Wochen wird dann eingerichtet. In dem neuen Laden wird allerdings weniger Platz für den Betrieb zur Verfügung stehen, der nicht nur eine günstige Quelle für Kleidung ist, sondern auch Beschäftigungsmöglichkeiten bietet.

Von Sven Sokoll