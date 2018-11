Wunstorf/Steinhude

Bei zwei Unfällen am Wochenende haben Radfahrer sich jeweils leichte Verletzungen zugezogen. Am Sonnabend gegen 16.15 Uhr fuhr ein 15-Jähriger mit seinem Rad zunächst auf dem Gehweg an der Kolenfelder Straße. Als er auf die Fahrbahn wechselte, stieß er gegen das Auto eines 27-Jährigen, der in der gleichen Richtung unterwegs war. Dabei wurde auch der Wagen beschädigt.

In der Nacht zu Sonntag wollte ein 31-Jähriger dann gegen 3.40 Uhr auf der Straße Im Stadtfelde mit seinem Fahrrad auf einen Parkplatz abbiegen. Er fuhr dabei auf der Gegenspur, musste aber wieder ausweichen, als ihm auf dem Parkplatz ein Auto entgegenkam. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich am Bein. Der Autofahrer blieb nicht am Unfallort und wird jetzt von der Polizei gesucht.

Das gilt auch für einen Unbekannten, der bereits zwischen Freitag, 17.15 Uhr, und Sonnabend, 10 Uhr, am Fischerweg in Steinhude an zwei geparkten Autos den Lack zerkratzt hat. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (0 50 31) 9 53 01 15 entgegen.

Von Sven Sokoll