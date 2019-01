Wunstorf

Ein Golffahrer hat am Freitagmittag nach Angaben der Polizei beim Abbiegen einen Radler übersehen. Der 62-jährige Autofahrer wollte auf das Firmengelände eines Autohauses an der Hagenburger Straße fahren. Der 52-jährige Radfahrer aus Luthe konnte zwar noch bremsen, verlor dabei aber sein Gleichgewicht. Beim Sturz verletzte er sich im Gesicht und an der Hand.

Von Rita Nandy