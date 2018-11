Steinhude

Hausbesitzer aufgepasst! Im Bereich der Badeinsel, betroffen waren am Dienstag die Uferstraße und der Metjenkamp, sind Betrüger unterwegs. Sie geben sich als Polizeibeamte aus und wollen sich so über die Wohnsituation der Anlieger informieren. Außerdem bieten sie eine Bewachung der Immobilie an.

„Wir hatten am Dienstag fünf Anrufe von besorgten Eigentümern. Die Männer gehören nicht zu uns. Sie wollen an Informationen über Haus und Grundstück kommen und wissen, wann dort gewöhnlich jemand zuhause ist“, berichtet Rüdiger Wloka, Leiter des Wunstorfer Streifen- und Einsatzdienstes (ESD). Der Experte mahnt zur Wachsamkeit.

Die Polizei fährt vermehrt Streife und bittet Anwohner an der Badeinsel und den angrenzenden Bereichen um Mithilfe. Hausbesitzer, die selbst betroffen sind oder etwas beobachtet haben, sollten sich an die Polizei in Wunstorf, Telefon (05031) 95300, oder an die Dienststelle in Steinhude, (05033) 5289, wenden.

Von Christiane Worltmann