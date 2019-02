Wunstorf

Mit zahlreichen Beamten ist die Polizei Mittwochmittag zu einem Einsatz in der Stadtsparkasse in Wunstorf angerückt. Etliche Polizeifahrzeuge fuhren in der Fußgängerzone vor. Beamte stehen an allen Zugängen an Vorder- und Rückseite des Geldinstitutes. Die Bank werde durchsucht, das bestätigte ein Sprecher der Polizei Hannover.

Die Durchsuchung steht im Zusammenhang mit Ermittlungen nach einem Überfall, bei dem im vergangenen Dezember ein hoher Geldbetrag verschwunden war. Die Mitarbeiter der Stadtsparkasse wurden von der Aktion überrascht.

Von Albert Tugendheim