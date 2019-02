Wunstorf

Bei der Polizei meldeten sich in den vergangenen Tagen verstärkt Wunstorfer, die betrügerische Anrufe erhielten. Die Anrufer geben sich als Polizisten aus und fragen nach persönlichen Daten sowie Wertgegenständen. Sie behaupten die Informationen zu benötigen, weil es in der Nähe der Angerufenen einen Einbruch gegeben habe. Es würden verstärkt ältere Damen angerufen, sagte ein Beamter. Glücklicherweise sei niemand auf die Masche der Kriminellen hereingefallen. Die Polizei erfrage niemals persönliche Informationen am Telefon. Wer sich dennoch unsicher ist, sollte die Polizei vor Bekanntgabe von persönlichen Informationen anrufen. Das Kommissariat ist unter Telefon (05031) 9530115 zu erreichen.

Weitere aktuelle Polizeimeldungen aus Wunstorf lesen Sie hier.

Von Rita Nandy