Wunstorf

Drei Männer haben sich am Donnerstag auf dem rückwärtigen Gelände der Fleischerei in der Innenstadt geprügelt. Die Schlägerei ereignete sich gegen 14.30 Uhr an der Mittelstraße. Der Tathergang ist bisher ungeklärt. Die Polizei Wunstorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (05031) 9530 115.

Von Rita Nandy