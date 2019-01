Luthe

Ein Wunstorfer musste am Mittwochmorgen seinen E-Scooter abgeben. Die Polizei erwischte ihn gegen 7.45 Uhr bei seiner Fahrt auf dem Gehweg an der Luther Hauptstraße. Die Elektroroller sind jedoch nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Die Polizei leitete gegen den 30-Jährigen ein Strafverfahren ein. Die motorisierten Roller erreichen eine Geschwindigkeit von bis zum 30 Kilometern pro Stunde. Dafür sei ein Führerschein notwendig sowie eine Versicherung, erläutert Oberkommissar Thorsten Jahn. Eine Fahrerlaubnis kann aber derzeit nicht in Deutschland erworben werden. Über eine Gesetzesänderung werde diskutiert.

Das Hoverboard ist für den Gebrauch im öffentlichen Verkehr nicht zugelassen. Quelle: dpa

Ebenso seien auch Hoverboards verboten. Diese Fortbewegungsmittel mit zwei großen Reifen, die über Gewichtsverlagerung gesteuert werden, dürften nur auf Privatgelände benutzt werden.

Von Rita Nandy